Wahlkampfveranstaltung der Opposition in der Türkei: Wird Erdogan abgelöst? (picture alliance / abaca / Depo Photos / Alp Eren Kaya)

Die Stimmlokale in den türkischen Vertretungen schließen um 21.00. Seit dem 27. April hatten rund 1,5 Millionen Türkinnen und Türken in Deutschland die Möglichkeit zur Stimmabgabe. Die eigentliche Wahl findet am Sonntag statt. Es wird mit einer höheren Wahlbeteiligung als 2018 gerechnet. In Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Präsident Erdogan und seinem Herausforderer Kilicdaroglu ab.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul warf der Regierung Erdogans vor, auf türkischstämmige Wahlberechtigte in Deutschland Druck auszuüben. Dies finde manchmal auf Wegen und mit Methoden statt, die nicht akzeptabel seien, sagte der CDU-Politiker im ZDF.

