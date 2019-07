Campus & Karriere fragt: Was spricht für, was spricht gegen ein bundesweit einheitliches Abitur? Wie verhindert man, dass der Abschluss an Niveau verliert? Wie kann die Umsetzung aussehen?

Gesprächsgäste:

Stefan Wassmuth , Vorsitzender des Bundeselternrates

, Vorsitzender des Bundeselternrates Andreas Schleicher , bei der OECD Direktor des Direktorats für Bildung

, bei der OECD Direktor des Direktorats für Bildung Ties Rabe , Hamburger Bildungssenator

, Hamburger Bildungssenator Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein

