Linnemann (CDU) zu Einkommensteuer

Würden Normalverdiener nicht endlich entlastet, gerate in Deutschland etwas ins Wanken, sagte Linnemann der Funke-Mediengruppe. Es sei paradox, dass inzwischen selbst die Mittelschicht den Spitzensteuersatz zahle. Auch vor dem Hintergrund der hohen Inflation wäre es aus seiner Sicht als schneller erster Schritt angebracht, Überstunden bei Vollzeitjobs steuerfrei zu stellen. Linnemann fügte hinzu, dass die Mittelschicht nach den jüngsten Zahlen wegbreche, sollte mehr als ein Warnsignal für die Bundesregierung sein.Der CDU-Politiker bezog sich damit auf Angaben des Münchner Ifo-Instituts, wonach die Mittelschicht in Deutschland in den vergangenen Jahren geschrumpft ist.

Zudem trage sie im europäischen Vergleich mit die höchste Steuer- und Abgabenlast und sei nun am Rande ihrer Belastungsfähigkeit.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.