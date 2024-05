Ort des Europa-League-Finals 2027: Der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. (AFP / STR / Thomas Lohnes)

Wie die UEFA in Dublin mitteilte, wird das Männer-Finale der Europa-League im Jahr 2027 in Frankfurt am Main ausgetragen. Bereits ein Jahr davor findet in Leipzig das Endspiel der Männner in der Conference-League statt. Stuttgart, das auf das Champions-League-Endspiel der Frauen 2026 oder 2027 gehofft hatte, ging hingegen leer aus.

Das Champions-League-Finale der Männer 2026 wurde an die ungarische Hauptstadt Budapest vergeben. Für 2027 ist Mailand vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.