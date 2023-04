Atomausstieg

Blick auf ein neues Gaskraftwerk im Chemiepark Leuna. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Andreae, sagte der Deutschen Presse-Agentur, nötig seien wasserstoffähige Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit auch langfristig jederzeit gewährleisten zu können. Gingen diese nicht rechtzeitig in Betrieb, müssten die Kohlekraftwerke länger laufen, was hohe Klimagas-Emissionen zur Folge hätte. Der Branchenverband "Zukunft Gas" kritisierte, für den Neubau wasserstofffähiger Gaskraftwerke fehle es derzeit an Investitionsanreizen.

An diesem Samstag gehen die letzten drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.