Nationale Wasserstoffstrategie

Allerdings seien die Mengen, die man an grünem Wasserstoff brauche, sehr groß. Und er könne nicht so schnell hergestellt werden, wie man ihn benötige. Deshalb werde man auch blauen Wasserstoff brauchen sowie den Import von grünem Wasserstoff. Hier müsse auf wertebasierte Partnerschaften mit anderen Ländern gesetzt werden. Sterner betonte, grüner Wasserstoff könne vor allem in der Industrie und im Verkehrssektor eingesetzt werden, weniger im Bereich Wärme. Das Heizen mit Wasserstoff sei zu ineffizient.