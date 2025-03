Ein zerstörtes Haus in Cherson in der Ukraine. (David Hammersen / dpa / David Hammersen)

Der ukrainische Stromversorger DTEK teilte mit, in den Regionen Dnipropetrowsk und Odessa seien Energieanlagen getroffen und erheblich beschädigt worden. In zahlreichen Ortschaften sei der Strom ausgefallen. Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr wurden in der Nacht landesweit 130 von 178 russischen Drohnen abgeschossen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte seinerseits, dutzende ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. In der Region Wolgograd lösten Trümmerteile örtlichen Angaben zufolge einen Brand in der Nähe einer Ölraffinerie aus.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.