Entlastungen

Bislang hat die Bundesregierung nur eine Stromsteuersenkung für die Industrie beschlossen. Eine Senkung für alle Firmen sowie für Verbraucher brächte angesichts der hohen Energiepreise eine schnelle Entlastung, erklärte der niedersächsische Minister Meyer als Vorsitzender der Energieministerkonferenz in Berlin.
In der gemeinsamen Erklärung baten die Landesvertreter den Bund, auch weitere Maßnahmen wie ein Preisdeckel, eine Übergewinnsteuer oder eine höhere Pendlerpauschale zu prüfen.
Die Erklärung wurde von 15 der 16 Landesvertreter verabschiedet. Lediglich Bayerns Energieminister Aiwanger trugt den Beschluss nicht mit.
Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.