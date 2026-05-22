Netzausbau

Die Länder befürchten, dass das geplante Netzpaket den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen könnte, wie Niedersachsens Energieminister Meyer nach einer Konferenz auf Norderney mitteilte. Der Grünen-Politiker betonte, es bestehe parteiübergreifend ein großer Konsens. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte ihre Teilnahme an dem mehrtägigen Treffen auf Norderney krankheitsbedingt abgesagt. Sie ließ sich von einem digital zugeschalteten Staatssekretär vertreten.
Reiche hatte ihre Pläne zuletzt gegen Kritik verteidigt. Klimaschutz ohne Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sei politisch und wirtschaftlich nicht tragfähig, erklärte die CDU-Politikerin.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.