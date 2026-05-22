Netzausbau
Energieminister halten Reformpläne der Bundesregierung für "nicht zielführend"

Die Energieminister der Bundesländer haben die Reformpläne des Bundeswirtschaftsministeriums zum Netzausbau kritisiert.

    Das Bild zeigt ein Windrad vor blauem Himmel. Im unteren Bereich ist ein Feld mit vielen Sonnenblumen zu erkennen.
    Eine Windkraftanlage auf einem Feld (Symbolbild) (picture alliance / blickwinkel / Norbert Neetz)
    Die Länder befürchten, dass das geplante Netzpaket den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen könnte, wie Niedersachsens Energieminister Meyer nach einer Konferenz auf Norderney mitteilte. Der Grünen-Politiker betonte, es bestehe parteiübergreifend ein großer Konsens. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte ihre Teilnahme an dem mehrtägigen Treffen auf Norderney krankheitsbedingt abgesagt. Sie ließ sich von einem digital zugeschalteten Staatssekretär vertreten.
    Reiche hatte ihre Pläne zuletzt gegen Kritik verteidigt. Klimaschutz ohne Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit sei politisch und wirtschaftlich nicht tragfähig, erklärte die CDU-Politikerin.
    Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.