Brandenburgs Wirtschaftsministerin Klement (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Brandenburgs Wirtschaftsministerin Klement, CSU, betonte vor dem Treffen, man müsse sicherstellen, dass der produzierte Strom auch in die Netze eingespeist werden könne. Die nordrhein-westfälische Energieministerin Neubaur von den Grünen sagte, sie setze sich dafür ein, dass etwa das Netzpaket den Ausbau von Wind und Solar nicht ausbremse, sondern beschleunige. Mehrere Bundesländer befürchten, dass Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Reiche die Energiewende behindern könnten. Die CDU-Politikerin sagte ihre Teilnahme auf Norderney wegen einer Erkrankung ab.

Die Energieminister sprechen auf ihrer Konferenz auch über die Energiesicherheit in Krisenfällen, Speicherkapazitäten und die Offshore-Windkraft. Ergebnisse sollen heute vorgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.