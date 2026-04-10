Im Bundesfinanzministerium wurde über die hohen Energieprise beraten (Archivbild). (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Wie eine Ministeriumssprecherin mitteilte, haben die Gespräche rund zwei Stunden gedauert. Ein weiteres Thema sei die generelle Stärkung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit gewesen. Über die Inhalte sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Der Finanzminister werde die Punkte mit in die kommenden Gespräche innerhalb der Regierung nehmen.

Mögliche Entlastungen sollen am Sonntag auch Thema im Koalitionsausschuss sein. Bundeswirtschaftsministerin Reiche sprach sich erneut für eine temporäre Anhebung der Pendlerpauschale aus. Zudem könne für die Güter- und Logistikbranche die Dieselsteuer abgesenkt werden. Forderungen aus der SPD nach einer sogenannten "Übergewinnsteuer" für Mineralölkonzerne lehnte Reiche ab. Bundeskanzler Merz hatte Reiche und Finanzminister Klingbeil von der SPD gestern aufgefordert, sich auf Vorschläge zu einigen.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.