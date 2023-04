Der Energieverbrauch in Deutschland ist gesunken. (imago images / ari)

Das berichtet das Redaktionsnetzwek Deutschland unter Berufung auf das Vergleichsportal Check 24. Demnach sank der Stromverbrauch um 12 und der Erdgasverbrauch um rund 21 Prozent. Der Erhebung zufolge war der Verbrauch in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen am niedrigsten. Dies hänge mit den geringeren Wohnflächen zusammen, hieß es. Am meisten Energie pro Haushalt wurde in Sachsen verbraucht.

