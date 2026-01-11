Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Schnelle Reparaturarbeiten hätten die Wiederaufnahme des Betriebs ermöglicht, teilte das Unternehmen Saporischschjaoblenergo mit. Betroffen von dem Blackout infolge russischer Drohnenangriffe waren insgesamt mehr als 382.000 Menschen. Die Ukraine attackierte ihrerseits Ziele im Nachbarland mit Drohnen, unter anderem die Region um die Stadt Woronesch im Westen Russlands. Behörden zufolge starb eine Frau, nachdem Drohnentrümmer auf ein Wohnhaus gefallen waren. Es seien weitere Menschen verletzt worden.

Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine greifen beide Seiten regelmäßig auch intensiv das Hinterland des Gegners mit Drohnen an. Die Ukraine zielt dabei auf Objekte der russischen Öl- und Gasindustrie, Russland beschießt, auch mit Raketen, ukrainische Anlagen zur Energieversorgung.

