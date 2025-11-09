Durch russische Luftangriffe sind viele Kraftwerke in der Ukraine zerstört, so wie hier in der Region Charkiw. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Madiyevskyy Vyacheslav / Ukrinform)

In den meisten Regionen des Landes werde es 8 bis 16 Stunden lang keinen Strom geben - bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Grund seien die massiven russischen Luftangriffe in der Nacht auf Samstag. Der Energieversorger Centrenergo sprach von den schwersten Angriffen auf Heizkraftwerke seit Beginn des Krieges. Seine Stromproduktion sei auf null gesunken. Centrenergo war zuletzt für acht Prozent der ukrainischen Stromproduktion verantwortlich.

Russland meldet seinerseits, dass es nach ukrainischen Drohnen-Angriffen im Grenzgebiet Stromausfälle gibt. 20.000 Menschen seien betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.