Durch russische Luftangriffe sind viele Kraftwerke in der Ukraine zerstört, so wie hier in der Region Charkiw. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Madiyevskyy Vyacheslav / Ukrinform)

In den meisten Regionen des Landes werde es acht bis 16 Stunden lang keinen Strom geben, teilte das Unternehmen Centrenergo mit. In der Ukraine herrschen teils Temperaturen um den Gefrierpunkt. Grund für die Stromausfälle seien die massiven russischen Luftangriffe in der Nacht auf Samstag. Centrenergo sprach von den schwersten Angriffen auf Heizkraftwerke seit Beginn des Krieges. Seine Stromproduktion sei auf null gesunken. Das Unternehmen war zuletzt für rund acht Prozent der ukrainischen Stromproduktion verantwortlich.

Russland meldete nach ukrainischen Drohnen-Angriffen seinerseits Stromausfälle im Grenzgebiet. 20.000 Menschen seien betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.