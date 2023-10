Morawiecki gegen Tusk

Enges Rennen bei Parlamentswahl in Polen erwartet - parallel Referendum zu EU-Asylkompromiss

In Polen sind heute gut 29 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die seit 2015 regierende nationalkonservative Partei PiS führte zuletzt in den Umfragen. Die oppositionelle Bürgerplattform des pro-europäischen früheren Regierungschefs Tusk lag knapp dahinter. Parallel zur Parlamentswahl stimmen die Polen in einem Referendum über vier Fragen ab.

15.10.2023