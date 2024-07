Bei der Europameisterschaft 2024 standen sich die Niederlande und England im Halbfinale gegenüber. (IMAGO / PA Images / IMAGO / Adam Davy)

Die Engländer besiegten die Niederlande im Halbfinale mit 2:1. Xavi Simons brachte die Niederländer in Dortmund in der siebten Minute in Führung, Harry Kane glich für England in der 18. Minute per Elfmeter aus. Den Siegtreffer erzielte Ollie Wattkins in der 90. Minute.

Im Endspiel trifft England am Sonntag in Berlin auf Spanien. Die Spanier hatten sich im ersten Semifinale in München gegen Frankreich mit 2:1 durchgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.