Die englische Nationalmannschaft jubelt nach dem Sieg über die Schweiz im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft (IMAGO / Michael Zemanek / Shutterstock)

Nach der regulären Spielzeit stand es in Düsseldorf 1:1. Der ehemalige Bundesligastürmer Breel Embolo erzielte den Treffer für die Schweiz in der 75. Minute. Doch Bukayo Saka (80.) glich für die Three Lions aus. Im Elfmeterschießen hielt der englische Torwart Jordan Pickford entscheidend gegen Manuel Akanji.

Gegner im Halbfinale ist der Sieger der Partie Niederlande - Türkei am Abend in Düsseldorf.

