Fußball-WM

Chloe Kelly, Torschützin im EM-Finale 2022 gegen Deutschland, verwandelte den entscheidenden Schuss. Nigerias Spielerinnen hatten zuvor gleich zweimal danebengezielt. Nach der Roten Karte gegen Stürmerin Lauren James wegen eines Revanchefouls (87.) hatte England das vorzeitige Aus gedroht, die Lionesses retteten sich aber über die Zeit.

Die Engländerinnen stehen somit zum fünften Mal in Folge im Viertelfinale. Ihr Gegner wird am Dienstag in Melbourne ermittelt, wenn Deutschland-Bezwinger Kolumbien auf Jamaika trifft.

