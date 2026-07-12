Fußball-WM

Julian Alvarez (Argentinien) jubelt nach seinem Tor zum 2:1. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

England setzte sich im Viertelfinale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Norwegen durch. Argentinien schlug die Schweiz ebenfalls nach Verlängerung mit 3:1.

Für die Entscheidung sorgten in Kansas City der argentinische Stürmer Julián Álvarez mit einem Traumtor (112.) und Lautaro Martínez (120.). Die Schweiz musste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Breel Embolo wegen einer Schwalbe rund 50 Minuten in Unterzahl spielen.

Im Halbfinale trifft der Titelverteidiger jetzt auf England. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bezwang Norwegen in Miami dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham mit 2:1 nach Verlängerung. Andreas Schjelderup (36.) hatte die Skandinavier zwischenzeitlich in Führung gebracht. England darf damit weiter auf den zweiten WM-Titel nach 1966 hoffen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.