BBC-Generaldirektor Tim Davie betonte, Lineker habe seinen Fehler eingesehen. Dementsprechend habe man sich auf seinen Rückzug geeinigt. Lineker hatte auf Instagram Inhalte zum Thema Zionismus verbreitet, die mit einer Ratte illustriert waren. Ratten, die mit Krankheit und Schmutz in Verbindung gebracht werden, wurden im Laufe der Geschichte in der antisemitischen Propaganda immer wieder als Symbol für Juden verwendet. Lineker zog den Beitrag später zurück, bat um Verzeihung. Er erklärte, ihm seien die "beleidigenden Anspielungen" in dem Post nicht bewusst gewesen.

Streit mit rechtsgerichteten Politikern und Aktivisten

Lineker hat einen Legendenstatus im englischen Fußball. Er ist zudem einer der einflussreichsten Medienpersönlichkeiten in Großbritannien. In den Sozialen Medien hat er Millionen Anhänger. In der Vergangenheit geriet er mit seinen liberalen Ansichten immer wieder in Streit mit rechtsgerichteten Politikern und Aktivisten.

2023 zog er sich den Zorn der damaligen konservativen Regierung zu, weil er ihre Migrationspolitik kritisierte und ihre Wortwahl mit der der Nazis verglich. Als ihn die BBC auf politischen Druck hin suspendierte, weigerten sich Fußballspieler und Moderatoren aus Solidarität mit Lineker, auf Sendung zu gehen. Dadurch war die Fußballberichterstattung schwer beeinträchtigt. Die BBC knickte ein und ließ Lineker wieder ans Mikrofon.

