Verteidiger Jannik Vestergaard von Leicester City kann den Abstieg in die 3. Liga nicht fassen. (IMAGO / Pro Sports Images / IMAGO / John Mallett)

Durch ein 2:2 zu Hause gegen Bull City gibt es rechnerisch keine Chance mehr auf einen Klassenerhalt. Der Abstieg in die 3. Liga (League One) steht somit vorzeitig fest. Erst vergangene Saison war Leicester City in die 2. Liga (Championship) abgestiegen. Leicesters Vorsitzender, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sagte, es gebe keine Ausreden. Er bat für die Enttäuschung um Entschuldigung.

2016 hatte der Verein völlig unerwartet die englische Meisterschaft in der Premier League gewonnen. Viel zum Erfolg beigetragen hatten die Angreifer Riyad Mahrez und Jamie Vardy. Auch Robert Huth, ein deutscher Innenverteidiger, gehörte damals zu den "Foxes". In der Saison 2020/21 gewann Leicester den FA Cup. Danach begann der Abstieg des Klubs.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.