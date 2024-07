Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hört nach knapp acht Jahren auf. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Trotz des Finaleinzugs der "Three Lions" stand Southgate aufgrund der Spielweise insbesondere in England in der Kritik.

Southgate absolvierte in knapp acht Jahren 102 Länderspiele als Nationaltrainer und erreichte mit England unter anderem zweimal das EM-Finale und das WM-Halbfinale 2018.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.