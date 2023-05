Medikamente

Das Diabetesmedikament "Ozempic". (AP / dpa / Joe O'Connal)

Der Experte für Lieferkettenanalysen an der Hochschule Worms, David Francas, sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Lieferungen mit dem Wirkstoff seien ins Stocken geraten, weil es um seine Nutzung als Abnehmhilfe gerade einen Hype gebe, der von Prominenten im Internet ausgehe.

Semaglutid ist in Europa seit 2018 unter dem Medikamentennamen "Ozempic"zugelassen. Es senkt den Blutzuckerspiegel. Seit 2022 gibt es in der EU auch eine Zulassung des Semaglutid-Medikaments "Wegovy", dass Menschen mit Adipositas und Übergewichtigen mit Begleiterkrankungen bei der Gewichtskontrolle helfen soll. Da dieses Medikament in Deutschland aber noch nicht auf dem Markt ist, wird Abnehmwilligen von Ärzten stattdessen offenbar häufig das Diabetesmedikament verschrieben.

