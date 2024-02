Bundestag

Enquete-Kommission: Afghanistan-Einsatz "strategisch gescheitert"

Die Enquete-Kommission des Bundestages zur Aufarbeitung des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan hält die Mission für weitgehend gescheitert. In einem in Berlin veröffentlichten Zwischenbericht des Gremiums heißt es unter anderem, der Einsatz von 2001 bis 2021 sei in Gänze kein Erfolg gewesen.