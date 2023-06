Touristen-Tauchboot wird nahe «Titanic»-Wrack vermisst. (Oceangate/ZUMA Press Wire Service)

Bei den in der Nähe des Wracks der "Titanic" entdeckten Trümmerteilen am Meeresboden handele es sich um solche des Tauchboots. Damit sei belegt, dass es keine Überlebenschance für die Vermissten gebe, so die Küstenwache. Das Trümmerfeld war mit Hilfe eines Tauchroboters gefunden worden.

Die Küstenwache hatte tagelang nach der "Titan" gesucht. Das Tauchboot war am Sonntag vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland zum Wrack der "Titanic" getaucht. Nach zwei Stunden riss der Kontakt zum Begleitboot ab.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.