Debatte über AfD-Verbot

Hape Kerkeling beim Gedenken anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. (dpa / Martin Schutt)

Mehrere Medien berichten, Kerkeling sei auf Initiative der Linken-Fraktion eingeladen worden. Ob er die Einladung annimmt, ist noch unklar. Insgesamt sollen 15 Redner und Experten an der Sitzung des Justizausschusses teilnehmen. Kerkeling hatte Mitte April eine Rede zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald gehalten. Dabei sprach er über das Schicksal seines Opas, der dort als politischer Häftling Zwangsarbeit und Folter erlebte.

Die Landtagsanhörung ist für Ende September geplant. Es wäre das erste Mal, dass sich ein Parlament öffentlich mit einem Verbotsverfahren gegen die AfD beschäftigt. Vertreter mehrerer Parteien fordern ein solches Vorgehen schon seit längerem. Zuletzt wurde diskutiert, ob man Verbotsverfahren gegen einzelne AfD-Landesverbände anstrengen sollte.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.