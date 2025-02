Der verurteilte Franzose Mohamed Amra ist von Rumänien an Frankreich ausgeliefert worden. (AP / Vadim Ghirda)

Er sei auf einem Flughafen bei Bukarest an die französischen Behörden übergeben worden, teilte das Innenministerium mit. Amra war am Samstag in der rumänischen Hauptstadt festgenommen worden.

Amra war im Mai vergangenen Jahres in der Normandie gewaltsam befreit worden, als er in einem Gefangenentransporter auf dem Weg zu einer richterlichen Vernehmung war. Mehrere bewaffnete Männer hatten bei der Aktion den Transporter an einer Autobahnmautstelle angegriffen, zwei Gefängniswärter erschossen und drei verletzt. Das extrem brutale Geschehen wurde von einer Überwachungskamera gefilmt.

Im Zusammenhang mit der Flucht wurden mehr als zwei Dutzend Personen festgenommen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.