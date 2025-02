Gaza-Krieg

Offiziere der israelischen Armee vor den vier übergebenen Särgen. (Idf Spokesperson / ZUMA Press Wire / dpa)

Der israelische Armeesprecher Hagari sagte, die Einschätzung, dass die beiden Kinder ermordet worden seien, stütze sich sowohl auf forensische Erkenntnisse bei der Identifizierung der beiden Leichen als auch auf nachrichtendienstliche Informationen. Die Terroristen hätten anschließend versucht, um ihre Gräueltaten zu vertuschen, so Hagari weiter. Details nannte er nicht. Im Augenblick ihrer Entführung im Oktober 2023 waren die beiden Kinder zehn Monate beziehungsweise vier Jahre alt. Am Schicksal der Familie namens Bibas hatten die Menschen in Israel besonders großen Anteil genommen. Der ebenfalls entführte Vater war kürzlich bei einem früheren Austausch freigekommen.

Falsche Frauenleiche übergeben

Die Angaben der Streitkräfte stehen im Widerspruch zu jenen der militant-islamistischen Hamas. Ihr zufolge kamen die beiden Kinder ebenso wie ihre Mutter bei einem israelischen Luftangriff ums Leben. Neben den Leichen der Minderjährigen war gestern auch jene eines über 80-jährigen Israelis bei einem erneuten Austausch mit Palästinensern aus israelischen Gefängnissen von der Hamas übergeben worden. Bei der vierten gestern überstellten Leiche handelt es sich offenbar nicht um jene der Mutter - was in Israel ebenfalls für Bestürzung und Wut sorgte. Ministerpräsident Netanjahu erklärte, die überstellte Tote sei stattdessen vermutlich eine Bewohnerin des Gazastreifens. Er nannte das Vorgehen der Hamas grausam und bösartig. Israel werde entschlossen handeln, um die verstorbene Shiri Bibas nach Hause zu bringen.

Hamas räumt Verwechslung ein

Die Hamas räumte ein, vermutlich eine falsche Leiche übergeben zu haben. Die zwei toten Frauen seien offenbar nach dem israelischen Luftangriff verwechselt worden, erklärte die Terrororganisation. Weiter hieß es, man werde die Angaben aus Israel genau prüfen. Man halte sich vollständig an das Waffenruheabkommen und habe kein Interesse daran, Leichen zurückzuhalten.

Für morgen ist laut Vereinbarung die Freilassung weiterer sechs Geiseln geplant. Die Hamas gab inzwischen die Namen bekannt. Gestern Abend hatten sich in Israel Tausende zu Trauerkundgebungen versammelt.

