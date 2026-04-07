Die im Irak entführte Journalistin Shelly Kittleson ist freigelassen worden. (AP)

Nach Angaben der Gruppe sowie irakischer Sicherheitskreise ist die 49-Jährige bereits auf freiem Fuß. Die Miliz erklärte, die Entscheidung sei eine Anerkennung für die politische Haltung des scheidenden Ministerpräsidenten al-Sudani. Kittleson müsse das Land jedoch umgehend verlassen.

Die Zeitung "New York Times" berichtete hingegen unter Berufung auf Beamte, die Freilassung sei Teil eines Gefangenenaustauschs gegen mehrere inhaftierte Milizmitglieder gewesen.

Die Reporterin war Ende März in Bagdad auf offener Straße entführt worden. Die Miliz hatte eine Beteiligung an der Tat zuvor offiziell abgestritten. Bei der Verschleppung soll die US-Amerikanerin Verletzungen erlitten haben.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.