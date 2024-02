Der wirtschaftliche Druck auf die Videospiele-Branche bleibt hoch. (Guido Kirchner/dpa)

Der japanische Konzern Sony kündigte für seine Playstation-Sparte den Abbau von weltweit 900 Arbeitsplätzen an. Das sind etwa acht Prozent der Belegschaft. Das Studio in London wird komplett geschlossen. Zuletzt hatte der US-Konzern Microsoft nach der Übernahme der Firma "Activision Blizzard" die Entlassung von fast 2.000 Mitarbeitern bekanntgegeben. Im Januar erklärte "Riot Games", die unter anderem das Spiel "League of Legends" betreiben, man werde sich von elf Prozent der Belegschaft trennen.

Sony verwies zur Begründung auf Veränderungen in der Branche. Beobachter sehen in der Entwicklung auch eine Folge von Corona. Während der Pandemie gab es ein gesteigertes Interesse an Videospielen. Die dadurch geweckten Erwartungen der Unternehmen, haben sich bisher nicht erfüllt.

