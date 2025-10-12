Sichtung von Erwin im Ortenaukreis. ( Landratsamt Ortenaukreis / dpa)

Laut den Angaben der Tierpark-Leitung wurde "Erwin" Anfang des Monats an eine Einrichtung in Bayern abgegeben. Ob er dort entkam oder ausgesetzt wurde, ist noch unklar. Vor einigen Tagen wurde der junge Elch im Schwarzwald gesichtet und fotografiert. Nun soll er sich in vertrauter Umgebung erholen und wieder zur Ruhe kommen.

Erst vor wenigen Wocchen war im Bayerischen Wald unweit der tschechischen Grenze ein anderer Elch namens "Emil" gesichtet worden, bei dem es sich aber nicht um ein entlaufenes Tier handelt. Die österreichischen Behörden hatten ihn nahe dem deutsch-österreichisch-tschechischen Dreiländereck ausgesetzt, weil die Region dünn besiedelt ist und einen Rückzugsraum bietet.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.