Schwarzwald
Entlaufener Elch "Erwin" eingefangen

Der entlaufene Elch "Erwin" ist wieder eingefangen worden. Dies gab die Stadt Pforzheim bekannt. Demnach wurde der Jungbulle wieder in den dortigen Tierpark gebracht, aus dem er ursprünglich auch stammte. Es wurde nicht mitgeteilt, wo und wie genau das Tier eingefangen wurde.

    Der Elch steht auf einer Wiese oberhalb einer Betonmauer und blickt in Richtung des Betrachters. Dahinter ein Waldrand.
    Sichtung von Erwin im Ortenaukreis. ( Landratsamt Ortenaukreis / dpa)
    Laut den Angaben der Tierpark-Leitung wurde "Erwin" Anfang des Monats an eine Einrichtung in Bayern abgegeben. Ob er dort entkam oder ausgesetzt wurde, ist noch unklar. Vor einigen Tagen wurde der junge Elch im Schwarzwald gesichtet und fotografiert. Nun soll er sich in vertrauter Umgebung erholen und wieder zur Ruhe kommen.
    Erst vor wenigen Wocchen war im Bayerischen Wald unweit der tschechischen Grenze ein anderer Elch namens "Emil" gesichtet worden, bei dem es sich aber nicht um ein entlaufenes Tier handelt. Die österreichischen Behörden hatten ihn nahe dem deutsch-österreichisch-tschechischen Dreiländereck ausgesetzt, weil die Region dünn besiedelt ist und einen Rückzugsraum bietet.
