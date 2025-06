Mehr als 20.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, weil drei Weltkriegsbomben entschärft werden. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Betroffen von den Sperrungen sind neben Hotels, Museen, Seniorenheimen und Kitas auch drei Rheinbrücken sowie der Fernsehsender RTL. Der Kölner Dom und der Hauptbahnhof liegen nicht im Evakuierungsbereich, wohl aber die auf den Hauptbahnhof zuführende Hohenzollernbrücke, die meistbefahrene deutsche Eisenbahnbrücke. Die Deutsche Bahn rechnet deshalb mit erheblichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen, zumal auch der Bahnhof Köln-Deutz gesperrt ist. Die Schifffahrt auf dem Rhein wird ebenfalls vorübergehend eingestellt. Es ist die größte Evakuierung in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Fliegerbomben waren am Montag bei Arbeiten in Deutz entdeckt worden.

