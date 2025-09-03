Bundesetat 2025

Der Haushaltsausschuss des Bundestags legt letzte Hand an den Etat für das laufende Jahr. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Abgeordneten erfahrungsgemäß noch einige Änderungen am Haushaltsentwurf der Bundesregierung vor. Es geht darum, wie viel Geld die einzelnen Ministerien in diesem Jahr noch ausgeben dürfen und welche Projekte damit finanziert werden.

Finanzminister Klingbeil plant bisher mit Ausgaben von etwas mehr als 500 Milliarden Euro. Im Kernhaushalt steigt die Nettokreditaufnahme deutlich auf rund 82 Milliarden Euro. Dazu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr.

Der Bundestag soll in der Sitzungswoche ab dem 16. September endgültig über den Haushalt abstimmen.

