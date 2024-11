COP29 in Baku

Die COP29 geht in ihre entscheidende Phase. (IMAGO / SOPA Images / Dominika Zarzycka)

Nach der Absage von Bundeskanzler Scholz ist der Grünen-Politiker der ranghöchste Vertreter der Bundesregierung auf der Konferenz. In der Schlussphase will auch Außenministerin Baerbock anreisen.

Die COP29 mit Delegierten aus fast 200 Staaten geht heute in ihre entscheidende zweite Woche. Im sogenannten Ministersegment sollen Beschlüsse vor allem zum Thema Klimafinanzierung ausgehandelt werden. So ist noch offen, ob auch wirtschaftsstarke Schwellenländer wie China sowie die ölreichen Golfstaaten als Geberländer gewonnen werden können. Die bisherigen Zusagen der Industriestaaten für Klimaanpassungsmaßnahmen im globalen Süden bleiben bislang deutlich hinter den geforderten Summen zurück. Offiziell endet die Konferenz am Freitag. Häufig gehen die jährlichen Gipfel jedoch in die Verlängerung.

