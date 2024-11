In Uruguay wird ein neues Staatsoberhaupt gewählt. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Isai Hernandez)

In der Stichwahl treten der linke Politiker Orsi und der Kandidat des konservativen Lagers, Delgado, gegeneinander an. Beobachter erwarten einen knappen Ausgang. Themen im Wahlkampf waren insbesondere die Sicherheitslage, die wirtschaftliche Situation und der Arbeitsmarkt. Rund 2,7 Millionen Menschen müssen ihre Stimme abgeben, in Uruguay gibt es eine Wahlpflicht.

Das südamerikanische Land gilt als stabile Demokratie. Mitte-Rechts- und Mitte-Links-Regierungen wechseln sich seit dem Ende der Militärdiktatur 1985 regelmäßig ab.

