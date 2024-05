Vor dem High Court in London findet erneut eine Anhörung zu einer möglichen Auslieferung von Julian Assange statt. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Hesther Ng)

Am Vormittag findet am Londoner High Court eine mehrstündige Anhörung zu Assanges Berufungsantrag statt. Die Anhänger des 52-Jährigen haben zudem zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude in der britischen Hauptstadt aufgerufen. Die US-Regierung will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Dem gebürtigen Australier drohen bis zu 175 Jahre Haft.

Sollte das Gericht Assanges Berufungsantrag zulassen, dürften der juristische Streit in eine weitere Runde gehen. Im Falle einer Ablehnung droht Assange eine baldige Auslieferung. Dann wäre der Rechtsweg zumindest in Großbritannien ausgeschöpft. Assanges Anwälte wollen in diesem Fall den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anrufen.

