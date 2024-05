Nach Gewalt im Wahlkampf

Nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Ecke haben sich tausende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung in Dresden versammelt. (IMAGO / Bernd März / IMAGO / Bernd März)

Bundesinnenministerin Faeser forderte einen besseren Schutz von Politikern und Helfern im Wahlkampf, unter anderem durch mehr Polizeipräsenz vor Ort. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, verwies vor allem auf die Gefahr für Kommunalpolitiker. Dies bereite ihm angesichts der vielen anstehenden Kommunalwahlen Sorgen.

Der bayerische Ministerpräsident Söder gab der AfD eine Mitverantwortung für die jüngsten Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer. Der CSU-Vorsitzende sagte den Sendern RTL und ntv, die AfD hetze die Menschen auf. Besonders junge Menschen würden über das Internet aufgestachelt. Dagegen müsse vorgegangen werden.

Mehrere tausend Menschen bei Demos in Dresden und Berlin

In Dresden und Berlin beteiligten sich gestern mehrere tausend Menschen an Solidaritätskundgebungen. Im Dresdner Stadtteil Striesen versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 3.000 Menschen. Dort war Ecke am Freitagabend von vier jungen Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden, als er Wahlplakate aufhängte. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt von den Grünen sagte bei der Kundgebung, die Menschen in Ostdeutschland seien 1989 für die Demokratie auf die Straße gegangen. Man werde heute nicht vor den Demokratieverächtern zurückweichen.

In Berlin kamen vor dem Brandenburger Tor mindestens 2.000 Menschen zusammmen, darunter SPD-Chef Klingbeil und die Grünen-Vorsitzende Lang. Klingbeil machte in einer Rede die AfD mitverantwortlich für ein Klima der Gewalt.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.