In den Hochwassergebieten in Süddeutschland entschärft sich die Lage weiter. (Armin Weigel/dpa)

Der Deutsche Wetterdienst kündigte für einige Gebiete des Freistaates neue Unwetter an, dennoch soll sich die Lage den Prognosen zufolge zunehmend beruhigen. So geht etwa der Pegelstand der Donau vielerorts zurück. In Regensburg durften Anwohner in einer besonders vom Wasser bedrohten Straße wieder in ihre Häuser zurückkehren. Der Katastrophenfall soll den Angaben zufolge vorerst aber noch nicht aufgehoben werden.

Bis einschließlich Montag erwartete der Wetterdienst Gewitter und neue Niederschläge, insbesondere in Süddeutschland. Dabei könne es auch zu Unwettern mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel kommen, hieß es. Anlass für neue Warnmeldungen bestehe aber nicht.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.