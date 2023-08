Ein Staudamm in Norwegen war nach einem Unwetter gebrochen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Cornelius Poppe)

Die Wasser- und Energieverwaltungsbehörde teilte mit, das Hochwasser habe an den meisten Orten wahrscheinlich den Höchststand erreicht. Wie sich die Situation letztendlich entwickle, hänge davon ab, wie viel es in den nächsten Tagen regnen werde.

Norwegens Justizministerin Mehl wies bei einem Besuch im Hochwassergebiet darauf hin, dass nach dem Abfließen des Wassers das Ausmaß der Zerstörung erst sichtbar werde.

Der Süden Norwegens war in der vergangenen Woche - wie andere Regionen in Europa auch - von Überschwemmungen nach Unwettern betroffen. Flüsse traten über die Ufer, es kam zu Erdrutschen, mehrere tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Zahlreiche Hauptverkehrsstraßen und Bahnverbindungen waren gesperrt.

