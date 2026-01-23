Australian Open Enttäuschung für deutsches Herren-Doppel in Melbourne
Das deutsche Davis-Cup-Doppel hat bei den Australian Open eine Enttäuschung erlebt. Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren in Melbourne gegen das brasilianische Tennis-Duo Orlando Luz und Rafael Matos mit 3:6, 6:7 (5:7).
Damit schieden sie bereits in der zweiten Runde aus. Vor den Australian Open hatten Krawietz und Pütz beim ATP-Turnier in Adelaide noch das Finale erreicht. Im Mixed-Wettbewerb sind Krawietz und Pütz in Melbourne mit ihren jeweiligen Tennis-Partnerinnen noch vertreten.
