Australian Open
Enttäuschung für deutsches Herren-Doppel in Melbourne

Das deutsche Davis-Cup-Doppel hat bei den Australian Open eine Enttäuschung erlebt. Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren in Melbourne gegen das brasilianische Tennis-Duo Orlando Luz und Rafael Matos mit 3:6, 6:7 (5:7).

    Das deutsche Doppel Kevin Krawietz (links) und Tim Pütz schieden in Melbourne in der zweiten Runde aus (Archivbild). (AP / Luca Bruno)
    Damit schieden sie bereits in der zweiten Runde aus. Vor den Australian Open hatten Krawietz und Pütz beim ATP-Turnier in Adelaide noch das Finale erreicht. Im Mixed-Wettbewerb sind Krawietz und Pütz in Melbourne mit ihren jeweiligen Tennis-Partnerinnen noch vertreten.
    Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.