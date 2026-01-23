Das deutsche Doppel Kevin Krawietz (links) und Tim Pütz schieden in Melbourne in der zweiten Runde aus (Archivbild). (AP / Luca Bruno)

Damit schieden sie bereits in der zweiten Runde aus. Vor den Australian Open hatten Krawietz und Pütz beim ATP-Turnier in Adelaide noch das Finale erreicht. Im Mixed-Wettbewerb sind Krawietz und Pütz in Melbourne mit ihren jeweiligen Tennis-Partnerinnen noch vertreten.

