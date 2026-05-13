Friedensplan

Nickolaj Mladenow, Hoher Repräsentant für US-Präsident Trumps Internationalen Friedensrat und den Gazastreifen, in Jerusalem. (Ohad Zwigenberg / AP / Ohad Zwigenberg)

Das sagte der US-Gesandte für die Region, Mladenow, in Jerusalem. Er warf der militant-islamistischen Organisation vor, ihre Macht in Teilen des Gebiets weiter zu festigen.

Die Hamas lehnt eine Entwaffnung bislang ab und fordert den Rückzug israelischer Truppen. Israel kontrolliert derzeit noch etwa die Hälfte des Gazastreifens. Laut Mladenov wird die seit sieben Monaten geltende Waffenruhe täglich von beiden Seiten verletzt.

Der Diplomat ist Vorsitzender des US-Friedensrates für den Gaza-Konflikt. Das von Präsident Trump gegründete Gremium steht international in der Kritik, weil es als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen gilt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.