Bundeswehr Kaserne Köln-Wahn

Entwarnung nach Sabotageverdacht

Nach dem Sabotageverdacht in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn gibt die Bundeswehr Entwarnung. Die Untersuchungen des Trinkwassers hätten keine Auffälligkeiten ergeben, teilte das Führungskommando in Berlin mit. Die Kaserne war am Mittwoch gesperrt worden.