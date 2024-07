Rio de Janeiro ist Gastgeber des G20-Entwicklungsministertreffens (picture alliance / dpa / Luiz Souza)

Für Deutschland ist Ministerin Schulze nach Rio de Janeiro gereist. Thema des zweitägigen Treffens ist der weltweite Kampf gegen Hunger, Armut und soziale Ungleichheit. Die Vertretungen der G20 wollen unter anderem über eine sogenannte Milliardärssteuer beraten. Die SPD-Politikerin Schulze hatte sich im Vorfeld dafür ausgesprochen. Im Deutschlandfunk sagte Schulze, dass die Ungleichheit in den Ländern und zwischen Ländern eine Ursache von vielen Problemen sei. Dagegen müsse man vorgehen, damit Armut nicht zementiert werde.

Am Mittwoch will Schulze mit dem brasilianischen Präsidenten Lula in Rio de Janeiro sprechen. Er hat angekündigt, sich für eine globale Allianz gegen Hunger und Armut einzusetzen.

