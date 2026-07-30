Das Logo der Impfallianz Gavi (hier an einem Gebäude in Genf) (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)

Die SPD-Politikerin sprach in Berlin von einem wichtigen Signal. Weltweite Gesundheit sei eine Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität. Zuvor war bekannt geworden, dass die Regierung in Washington eine Summe von 600 Millionen Dollar zur Überweisung freigegeben hatte. Die USA hatten im vergangenen Jahr ihre Beiträge zu der Impfallianz zunächst gestrichen. Kürzlich kündigte Außenminister Rubio an, man wolle die Zusammenarbeit wieder aufnehmen. Gavi ist ein öffentlich-privates Bündnis für die Versorgung von Entwicklungsländern mit Vakzinen gegen zahlreiche Krankheiten.

Zu den Unterstützern und Geldgebern gehört auch die Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.