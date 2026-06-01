Entwicklungshilfeministerin Reem Alabali Radovan (SPD) bricht ihre Libanon-Reise aus Sicherheitsgründen ab. (picture alliance / Andreas Gora )

Nach einem Tankstopp in Zypern ist nach Deutschlandfunk-Informationen die Rückreise nach Berlin geplant. Die Entscheidung wurde mit einer akuten Zuspitzung der Sicherheitslage begründet. Am Vormittag hatte Israels Ministerpräsident Netanjahu die Armee angewiesen, auch Ziele in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut anzugreifen. Die israelische Armee war in den vergangenen Tagen im Süden des Nachbarlandes weiter nach Norden vorgerückt. Seit Anfang März wurden nach libanesischen Angaben bei israelischen Angriffen als 2.000 Menschen getötet; mehr als eine Million Menschen wurden vertrieben.

Alabali Radovan wollte sich ein Bild von der Situation der Binnenflüchtlinge im Land machen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.