Bundeshaushalt

Bundesentwicklungsministerin Alabali-Radovan (SPD) (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Die SPD-Politikerin sagte dem "Spiegel", man müsse priorisieren. Entsprechend würden Projekte wegfallen. Der Haushalt ihres Ministeriums soll im Vergleich zum Vorjahr um knapp eine Milliarde Euro gekürzt werden. In einer Welt von Krisen und Konflikten seien diese Kürzungen extrem schmerzhaft, betonte Alabali Radovan. Weniger Geld werde etwa für UNO-Organisationen vorhanden sein.

Der Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag, Stefinger, sieht dagegen in den Kürzungen auch eine Chance. Deutschland solle sich nun auf strategische Ziele und wichtige Partnerländer konzentrieren.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.