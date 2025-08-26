Inzwischen gebe es zwar mehr, sie reichten aber nicht aus, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Das müsse die israelische Regierung dringend ändern. Zudem mahnte sie eine rasche Waffenruhe an. Es sei schockierend, dass Krankenhäuser angegriffen und Zivilisten sowie Journalisten getötet würden, meinte sie mit Blick auf den gestrigen Luftangriff in Chan Junis. Alabali-Radovan führte aus, mit ihrer Reise wolle sie die Bemühungen um Zukunftsperspektiven für den Gazastreifen und um eine Stabilisierung der Region unterstützen. Weitere Stationen ihrer Reise sind Jordanien und Saudi-Arabien.
Diese Nachricht wurde am 26.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.