Leistung für Asylbewerber

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Henry Nicholls)

In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" betonte die SPD-Politikerin den hohen bürokratischen Aufwand. Grundsätzlich könne dies jedes Bundesland entscheiden, deshalb frage sie sich, warum die Union diese Änderung nicht in den von ihr regierten Bundesländern umsetze.

Schulze sprach sich zudem dafür aus, Fluchtursachen statt Flüchtlinge zu bekämpfen und zeigte sich offen für die Idee, Asylbewerber für gemeinnützige Arbeit zu verpflichten, um die Integration zu fördern. Auch der Vorsitzende der SPD, Klingbeil, zeigt Gesprächsbereitschaft zu diesem Thema. Österreich plant bereits ähnliche Maßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.