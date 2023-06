Special Olympics

Entwicklungsministerin Schulze: "Thema Inklusion in die Köpfe und Herzen der Menschen gebracht"

Entwicklungsministerin Svenja Schulze erhofft sich durch die Special Olympics in Berlin nachhaltige Fortschritte bei der Inklusion. Die SPD-Politikerin sagte am letzten Tag der Wettkämpfe, es sei eine Woche voller beeindruckender sportlicher Leistungen gewesen. Vor allem aber hätten die Spiele das Thema Inklusion "in die Köpfe und Herzen der Menschen gebracht".

25.06.2023